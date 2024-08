Miała wrócić z zabiegu tego samego dnia. "Zadzwonił profesor"

Mąż czekał na telefon. Zadzwonił lekarz

Jak relacjonuje mąż kobiety, po tym, jak odwiózł on swoją żonę do szpitala, czekał na sygnał od niej, aby po południu ją odebrać. - Telefon długo nie dzwonił. Trochę się już zaczynałem niepokoić. W końcu ok. godz. 16 usłyszałem, że dzwoni, ale to nie była Hania, tylko prof. Golusiński. Powiedział, że operacja się udała, ale potem doszło do zatrzymania krążenia. I że on nie wie, dlaczego - mówił Emil Mikulski, dodając, że zostało mu także przekazane, że żonę "musieli ratować" i że obecnie przebywa na OIOM-ie przy ul. Przybyszewskiego.