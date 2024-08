Miała orzekać ws. Romanowskiego. Wcześniej był jej przełożonym

Najpierw skład miał być jednoosobowy. Na sędziego sprawozdawcę wybrano Przemysława Dziwańskiego. Następnie prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wyłączenie sędziego, ponieważ w sprawie zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności. Jednak warszawski SO nie nie uwzględnił tego wniosku.