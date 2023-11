Mer Lwowa uderzył w Polskę. "Bezsprzecznie przestrzelił"

- Oczywiście, można rozwiązać kwestię przekraczania granicy przez polskich przewoźników, wprowadzić zmiany do ukraińskiego systemu e-Czerha (elektroniczna kolejka na przejściach granicznych - przyp. red.). Ale to, co stanowi główne źródło napięć, to unijno-ukraińska umowa transportowa - wyjaśnił.