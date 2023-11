"Czarna lista" na blokadzie. Po kierowcę od razu przyjechała policja

- Mieliśmy od lat wypracowane swoje kierunki. Zaczęli Ukraińcy wjeżdżać, to po jakimś czasie dzwoni spedytor i mówi: "No sorry, współpracujemy, ale kasa to jest kasa. Ukraińcy mi zaoferowali po 300 euro na każdym aucie taniej. Ja, wysyłając 20 aut w tygodniu, widzę z tego pieniądze. Jeżeli za te pieniądze pojedziesz, to w porządku. Jeżeli nie, to jedzie Ukrainiec" - relacjonuje swoją rozmowę Okliński.