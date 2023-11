Rozlewa się konflikt na ukraińskiej granicy. Pierwsza wybita szyba, dołączają Słowacy

W akcji na Słowacji uczestniczą także Polacy. - Godzinna blokada to protest ostrzegawczy. W kolejnym kroku prześlemy swoje stanowiska i postulaty do Komisji Europejskiej. Następnie na Słowacji zaczną się już stałe blokady - zapowiada Rafał Mekler, przewoźnik z Lubelszczyzny i lider protestów po polskiej stronie (w wyborach do Sejmu bezskutecznie kandydował z listy Konfederacji).