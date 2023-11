Plan Putina. Rosyjski dyktator przydzielił zadanie także Polsce

To miała być - w planie Putina - okazja do nowych wyborów, w których do wyścigu o urząd prezydenta miał stanąć Wiktor Janukowycz. Polityk przywodził Kijowowi od 2010 roku, a w 2014 został odsunięty od władzy decyzją Rady najwyższej, która nastąpiła po trzymiesięcznej fali manifestacji i starć zbrojnych w stolicy Ukrainy. Janukowycz, który przed ukraińskimi organami ścigania uciekł do Rosji, w 2019 skazany został zaocznie na karę 13 lat pozbawienia wolności za zdradę stanu.