Mentzen ruszył z kampanią prezydentką. Ekspert mówi, czy za to odpowie

W jego opinii, pomimo iż takie działania polityków przed oficjalnym zarządzeniem wyborów są powszechne i PKW wielokrotnie apelowała o ich zaprzestanie, to brak jest konkretnych przepisów, które regulowałyby tę kwestię w sposób zakazujący. - Od lat przed każdymi wyborami PKW nawołuje, żeby tak nie czynić i zaczekać na wyznaczenie daty wyborów, ale większość polityków się do tego nie stosuje - przypomniał Hermeliński.

Sędzia TK w stanie spoczynku podkreślił, że rozpoczynanie pre-kampanii przed wyznaczeniem daty wyborów nie ma podstawy prawnej, ale też nie jest w jakiś sposób zabronione, tak, by groziły za to kary. - Ustawodawca niestety nic z tym nie robi, mimo ciągłych apeli PKW, żeby tę kwestię unormować - zauważył Hermeliński. Według sędziego pre-kampanię powinno się włączyć do rozliczenia później przez PKW kampanii wyborczej. - Ale nikt tak nie robi, a ustawodawca się tym nie przejmuje - przyznał.

- Tak więc nawet jeśli lider Konfederacji mówi o kampanii prezydenckiej, to ja nie dopatruję się przepisów karnych, czy też jakichkolwiek innych przepisów, które mogłyby go za to ukarać - powiedział. - Jest to oczywiście jakiś rodzaj obejścia prawa, ale ja nie znajduję przepisów, które by nakładały z tego tytułu jakieś kary - podsumował.