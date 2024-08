Prawo wyborcze do zmiany. "W kuluarach trwają przygotowania"

- To właśnie ten model gwarantuje bezstronny i niezawisły nadzór, wbrew temu, co przez lata mówiło PiS, zarzucając PKW "skostniały charakter" - podkreślił Witczak. W jego ocenie kwestią do ustalenia jest to, czy powinni być to sędziowie czynni, czy w stanie spoczynku.