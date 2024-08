KO chce wprowadzić nowe święto. Projekt uchwały już w Sejmie

Nowe święto miałoby upamiętnić m.in. ofiary Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Kocborowie na Pomorzu. Tylko 22 września 1939 roku, kiedy to ruszyła eksterminacja pacjentów, zamordowanych zostało 88 osób. Łącznie - do stycznia 1941 r. - było to prawie 1,7 tys. osób.