Media bez wyboru. Porozumienie chce zablokować nowy podatek od reklam

W piątek w Radiu ZET ujawniła, że w jej ocenie projekt Ministerstwa Finansów jest zły. - Z pełnym rozczarowaniem patrzymy na zapisy projektu, bo nie osiągnie się nimi podstawowego celu, czyli opodatkowania międzynarodowych gigantów cyfrowych. Moje osobiste odczucie jest takie: projekt w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia , większość parlamentarzystów naszej formacji jest tego samego zdania - mówiła Sroka.

Wcześniej o nastrojach w Porozumieniu mówił prof. Wojciech Maksymowicz. - Wieczorem wypracujemy stanowisko, ale już mamy refleksje. Porozumienie konsekwentnie jest przeciwko większemu opodatkowaniu, bo nie przynosi to dobrych skutków. Ale przede wszystkim chodzi tu o wolność mediów. Jeśli jest cień podejrzeń o zagrożenie wolności mediów, to nie powinno się tego robić - mówił w TVN24 lekarz oraz poseł Porozumienia.

Podatek od reklam 2021. Bogusław Chrabota o spotkaniu z otoczeniem Mateusza Morawieckiego

Media bez wyboru. "Nie było konsultacji w sprawie projektu"

Były wiceminister zdrowia jest zdania, że w nowej daninie raczej nie chodzi o pieniądze na NFZ. - Każde pieniądze na służbę zdrowia są potrzebne, ale taka suma nie zmieniłaby sytuacji To zły kierunek poszukiwań, to jakieś wytrychy, podobnie jak o tych 2 miliardach. Mówmy o poważnych pieniądzach dla służby zdrowia (...). Na dziś głosowałbym przeciw tej ustawie, podobnie moi koledzy z Porozumienia - dodał Maksymowicz.

- Jako wiceprezes Solidarnej Polski dopiero w czwartek zapoznawałem się powoli z tym, o co tak naprawdę chodzi w tym całym sporze i chcę powiedzieć, że wczoraj wieczorem mieliśmy spotkanie poszerzonego prezydium Solidarnej Polski. Ustaliliśmy że skontaktujemy się z ekspertami, którzy znają się na tej tematyce i swoje stanowisko co do tej propozycji resortu finansów dopiero przedstawimy - dodał wiceminister sprawiedliwości.