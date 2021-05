Matura 2021. We wtorek matematyka rozszerzona i WOS

Matura 2021. Kiedy wyniki?

Te osoby, które w maju z przyczyn losowych lub wynikających z sytuacji zdrowotnej nie mogą przystąpić do matury terminowo, będą mogły podejść do egzaminów w sesji dodatkowej - w dniach 1-16 czerwca. Tegoroczna matura potrwa do 20 maja. Egzaminy ustne rozpoczną się 19 maja i potrwają do 21 maja.