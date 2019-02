Matka Olech: znam przypadki wykorzystania seksualnego zakonnic w Polsce

Gdy młoda zakonnica zaszła w ciążę, musiała opuścić zgromadzenie. Ojciec dziecka nadal jest księdzem i nie poniósł poważniejszych konsekwencji - mówi Joanna Olech, urszulanka, sekretarka generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.



Zakonnica w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną przyznała, że słowa papieża Franciszka o problemie wykorzystywania seksualnego sióstr zakonnych przez księży dotyczą też Polski. Uznała, że papież zrobił dobrze, mówiąc publicznie o molestowaniu wśród duchownych, "choć to kolejny trudny i bardzo bolesny element rzeczywistości kościelnej".

- Nie wiadomo, czy to wiele zmieni, ale może uświadomi, przynajmniej niektórym, że kończy się czas ukrywania problemu - powiedziała matka Olech. Podkreśliła, że istnieje on w Polsce od "bardzo dawna".

- Jestem w klasztorze 50 lat. Byłam 12 lat przełożoną generalną. Miałam do czynienia z kilkoma przypadkami. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale to przypadki bardzo bolesne - ujawniła urszulanka.

"Bolesne i trudne"

Jej zdaniem byłoby to trudne, choć znane jej przypadki molestowania były zgłaszane przełożonym księży i zakonników. - Z jakim skutkiem - nie wiem. Nigdy jednak sprawy te nie były upubliczniane - powiedziała rozmówczyni KAI i dodała, że z pewnością nie wszystkie zakonnice zdecydowały się złożyć skargę,

- To są sprawy tak bolesne, zbyt trudne, by o nich publicznie rozmawiać. Myślę, że często chowane były w ciemnych zakamarkach ludzkiej duszy - stwierdziła matka Olech, zaznaczając, że może "nowe pokolenie zakonnic inaczej do tych spraw podejdzie".