Mateusz Morawiecki o zmianach w rządzie. Zapowiada nowe ulgi

Wiele zrobiliśmy razem, ale tak wybrali - powiedział premier Mateusz Morawiecki, oceniając sukces kilku swoich ministrów w wyborach do PE. Dodał, że wciąż trwają rozmowy o kandydatach na członków rządu.

- Mamy przemyślenia, ale nie są to jeszcze skoncentrowane propozycje - stwierdził szef rządu, pytany na antenie telewizji publicznej o to, czy już wie, kto zastąpi ministrów wyjeżdżających do Parlamentu Europejskiego.