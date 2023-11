Mastalerek nie traci nadziei ws. misji Morawieckiego. Wskazał "dziwne" zachowania

- Zwróćmy uwagę, że przed wyborami partia Razem, czyli część Lewicy, zapowiadała, że Donald Tusk nie będzie premierem, że postawią weto. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, że partia Razem nie wchodzi do tego rządu, a będzie, co jest dla mnie dość dziwne, za tym gabinetem - mówił Marcin Mastalerek. Jego zdaniem "wszystko może się zdarzyć, trzeba być gotowym na wszystkie scenariusze".