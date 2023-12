Mastalerek grzmiał w studiu. "Nie będziecie szantażować prezydenta"

Dyskusja o wecie Dudy. Mastalerek grzmiał w studiu

- Nasza deklaracja jest jasna: środki (na media publiczne - red.) zostaną wstrzymane i przekazane na onkologię. To, co zrobił pan prezydent, to fundowanie stresujących świąt zasłużonym grupom zawodowym wiedząc, że działa na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego, któremu nie podoba się to, co dzieje się w mediach publicznych, które przestają być tubą propagandową - oceniła Aleksandra Gajewska. Jej zdaniem minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz dokonał zmian we władzach mediów publicznych zgodnie z prawem.