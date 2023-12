Szef gabinetu prezydenta komentuje dyżury w TVP

Mastalerek dodał, że Andrzej Duda w liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni przypomniał, że jeżeli nowa większość parlamentarna chce wprowadzić zmiany w mediach publicznych, musi to zrobić zgodnie z prawem. Prezydent napisał do marszałka: "Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań".