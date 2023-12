Posłowie PiS w PAP. Kolejny dzień "interwencji poselskiej"

W sobotę rano prezes PAP złożył też formalne doniesienie na policję dotyczące sytuacji w Agencji. Nastąpiło to po tym, gdy grupa posłów i towarzyszących im osób (w tym dziennikarzy niektórych mediów) w sposób nieuprawniony weszła do części budynku nieprzeznaczonej do prowadzenia interwencji poselskiej. Parlamentarzyści nie dostosowali się do zaleceń ochrony, narażając tym samym – w ocenie zarządu PAP – na szwank bezpieczeństwo pracowników oraz majątek spółki.