Masowe testy na koronawirusa w Polsce? Nieoczywista odpowiedź specjalistki

Testowanie wszystkich mieszkańców na obecność przeciwciał prowadzą samorządowcy ze Szczuczyna. Czy to przykład dla całej Polski? - Na takie testowanie przyjdzie czas. W tym momencie przez nasz kraj przetacza się absolutne tsunami zakażeń - powiedziała w programie "Newsroom" WP dr Matylda Kłudkowska, wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. - To nie jest fala, bo fala była jesienią - podkreśliła. Zdaniem rozmówczyni Agnieszki Kopacz to nie jest moment na akcję masowych testów mimo zwiększenia średniej liczby badań przeprowadzanych w laboratoriach w porównaniu z początkiem pandemii. - Teraz chodzi o szukanie samego wirusa, a nie przeciwciał - wyjaśniła dr Kłudkowska. Pytana o testowanie dzieci, ekspertka zauważyła, że badania próbek ze śliny będą łatwiej akceptowane przez najmłodszych. - Bez testowania dzieci nie będziemy mieli pełnego obrazu sytuacji - stwierdziła.

Rozwiń