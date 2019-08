Marszałek Kuchciński lata do Rzeszowa, politycy PO - na wakacje. "Na posiedzenie Sejmu muszą przerwać urlopy"

"Wakacji w tym roku dla nas nie będzie" – powtarzali od miesięcy politycy Platformy Obywatelskiej, zapowiadając zmasowane akcje kampanijne wszystkich członków partii w całej Polsce. Ale – jak się okazuje – nie wszyscy wzięli sobie te zapewnienia do serca.

– To chyba sukces, że doprowadziliście do zwołania posiedzenia Sejmu w piątek, żeby odbyła się debata nad wnioskiem o odwołanie marszałka Kuchcińskiego – mówimy do jednego ze znanych polityków PO.