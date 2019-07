PO chce odwołać marszałka Kuchcińskiego. Cały Sejm musi wrócić do pracy

W przyszły wtorek posłowie jeszcze raz będą musieli przyjechać na Wiejską. Powód? Wniosek klubu PO-KO o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu.

Zgodnie z ustaleniami mediów, Marek Kuchciński latał z rodziną rządowym samolotem. W związku z tym Platforma złożyła wniosek o odwołanie marszałka. Większość PiS w Sejmie powoduje, że wniosek PO-KO nie ma szans. Co więcej, głos w sprawie zabrał już prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Lider partii zwrócił się do ministra obrony narodowej i szefa KPRM, by stworzyć przepisy regulujące loty służbowe. Teoretycznie Kuchciński nie złamał bowiem prawa. W praktyce loty z rodziną oburzyły jednak opinię publiczną. Scenariusz, by PiS pozwoliło odwołać marszałka wydaje się więc mało prawdopodobny.