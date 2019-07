Burza wokół lotów Kuchcińskiego. Kaczyński zabiera głos

Po aferze wokół lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z rodziną rządowymi samolotami prezes PiS postanowił zabrać głos. Powiedział, że zwrócił się do ministra obrony narodowej i szefa KPRM, a ma poprosić także prezydenta, by stworzyć przepisy regulujące loty służbowe.

Dodał, że marszałek Kuchciński wykonał gest, którego oczekiwano, to znaczy wpłacił wpłacił 15 tys. zł na cele charytatywne. Prezes PiS podkreślił jednocześnie, że zwrócił się do ministra obrony i szefa Kancelarii Premiera, "aby odpowiednie przepisy regulujące te sprawy zostały stworzone". - Tutaj mogę działać tylko jako szef partii, ale poproszę o to także prezydenta, żeby zwrócił się do szefa swojej kancelarii - powiedział.