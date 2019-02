Marsz narodowców w Hajnówce. Policja musiała oddzielać demonstrantów

Marsz środowisk narodowych w Hajnówce odbył się przy mniejszej frekwencji niż w ubiegłym roku. Nie zabrakło jednak emocji. Policja musiała oddzielać demonstrantów od uczestników kontrmanifestacji, którzy zamierzali zablokować przemarsz narodowców.

W tym roku organizatorzy mieli problem z przekonaniem zwykłych mieszkańców do przyłączenia się do marszu. - Ta historia Burego jest przekłamana. Nie znają historii. Róbcie sobie taki marsz w Warszawie, ale nie w Hajnówce. Tu nie ma imigrantów. Nie dołączam do tego cyrku - powiedziała do kamer dziennikarzy starsza pani, przedstawiająca się jako mieszkanka Hajnówki.