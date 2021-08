Banaś kąśliwie komentuje artykuł WP o majątku Ziobry i jego żony

Co ustalili? Minister, jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, w 2020 roku zarobił 290 868,38 złotych. Z kolei jego żona została dokooptowana do zarządu LINK4. Wcześniej był on dwuosobowy, ale dla Patrycji Koteckiej-Ziobro znalazło się jeszcze jedno miejsce. Ile zarobiła? Nie wiadomo, ponieważ firma ubezpieczeniowa nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy.