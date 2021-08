Marian Banaś żali się w Sejmie. "Przyniosłem tej władzy setki miliardów"

Marian Banaś przed sejmową komisją

Podczas obrad komisji Banaś przedstawiał sprawozdanie z działalności NIK z 2020 roku. Posiedzenie ma miejsce w niezwykle gorącym dla prezesa NIK czasie. We wtorek o jego losie miała zdecydować sejmowa komisja do spraw regulaminowych, która obradowała nad uchyleniem mu immunitetu. Do żadnej konkluzji jednak nie doszło, bo Banaś stwierdził, że rozpatrywany wniosek zawiera braki formalne i opuścił salę posiedzeń.