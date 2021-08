Kolejne fronty między Banasiem a PiS otwarte. NIK uderza w Ziobrę. "Mechanizmy korupcjogenne"

W piśmie czytamy również, że "Fundusz Sprawiedliwości to najczęściej i najbardziej skrupulatnie kontrolowana instytucja w Polsce". Ministerstwo chwali się pomocą, która trafiła do strażaków, szpitali i kliniki "Budzik dla dorosłych". W żadnym jednak punkcie ministerstwo nie odnosi się do podnoszonych przez NIK zarzutów. Dotyczą one m.in. uznaniowości w udzielanej pomocy, czego dowodem jest m.in. opisywana przez nas pomoc rzeszowskim strażom pożarnym w czasie kampanii wyborczej przed wyborami na prezydenta miasta. W wyścigu brał udział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który w świetle reflektorów przekazywał bony.