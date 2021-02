Marek Suski szefem rady programowej Polskiego Radia. Lawina komentarzy w internecie

Marek Suski został wybrany we wtorek na nowego szefa rady programowej Polskiego Radia . Jest to organ doradczy publicznego nadawcy. Zasiada w niej 15 osób. 10 wskazują parlamentarzyści, pięciu wybiera Rada Mediów Narodowych. Na zastępczynie posła PiS w tym gremium wybrano wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską i Elżbietę Królikowską-Avis.

"Gdy dziś mówiłem o konieczności odpolitycznienia i profesjonalizacji publicznych mediów, nie sądziłem, że PiS tak szybko na to odpowie, czyniąc Marka Suskiego szefem Rady Programowej Polskiego Radia" - napisał na Twitterze przewodniczący PO Borys Budka.

W sukurs liderowi Platformy poszedł inny poseł tej formacji. "Historia dzieje się na naszych oczach. Jarosław Nieco Mniejszy dogadał się z carycą Katarzyną Wielką i... i Marek Suski został szefem Rady Programowej Polskiego Radio (konsekwentnie nie odmieniam, a przez to historyczne porozumienie ponad epokami, tym bardziej" - ocenił Rafał Grupiński.

Marek Suski o przejęciu jego skrzynki mailowej: Na tym mailu były informacje dotyczące mojej pracy

Marek Suski w Polskim Radiu. Lewica wyśmiewa i krytykuje

"Rządowy radiowęzeł ma nowe oprogramowanie - Suski OS" - żartował były premier Marek Belka. Europoseł SLD nawiązał tym samym do "komórkowej" wpadki Marka Suskiego. Wtedy - jako szef gabinetu politycznego premiera - Suski podczas wizyty w Chinach otrzymał telefon Huawei. - Nigdy z niego nie korzystałem, nie mogli by podsłuchać- zapewniał w rozmowie z reporterką WP Magdą Mieśnik. Polityk dodał, że "to jest najbardziej popularny telefon w Polsce, który się sprzedaje". Wspomniał też o tym, że "jest reklamowany przez Roberta Lewandowskiego".