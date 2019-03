Marek Jakubiak dołącza do Konfederacji. Listy do PE się powiększają

"Dołączamy do Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy" - poinformował Marek Jakubiak na konferencji w Sejmie. Polityk do Sejmu startował z list Kukiz'15.



Jakubiak po sporze z Pawłem Kukizem , odszedł z klubu parlamentarnego i założył własną inicjatywę. Teraz przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego łączy siły z "pro-polską" koalicją. "To demokratyczna partia polityczna w Polsce. Naszym głównym celem jest wolna, niezależna, silna i bogata Polska" - mówił na Wiejskiej Marek Jakubiak .

Walka z Brukselą

W skład Konfederacji wchodzą: Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Piotr "Liroy" Marzec oraz Kaja Godek i Ruch Narodowy. Prezes tej ostatniej organizacji, Robert Winnicki, nie krył zadowolenia z decyzji Jakubiaka. "To dobrze, że front tych, którzy chcą walczyć o polską niepodległość z Brukselą i w Brukseli, jest coraz szerszy. To zwiastuje, że na polskiej scenie politycznej wyrasta trzecia siła, ta która będzie się biła co najmniej o trzeci wynik w wyborach europejskich i na jesieni" - mówił w Sejmie.