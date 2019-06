Marek Falenta pod specjalną ochroną. Tak rozpoczął odsiadkę

Służba Więzienna podjęła szczególne kroki wobec bohatera afery podsłuchowej Marka Falenty. Ze względów bezpieczeństwa trafił on do jednoosobowej, monitorowanej przez całą dobę, celi.

"Byłego biznesmena w areszcie nikt nie rozpieszcza. Do dyspozycji ma pryczę, krzesło, stolik i sedes za zasłonką. Jak wszyscy osadzeni, spożywa bardzo skromne posiłki (...) Na rozsławione przez siebie ośmiorniczki mózg afery taśmowej nie ma co liczyć" - donosi z kolei "Super Express".

Marek Falenta pisze listy

Przypomnijmy, Marek Falenta w poniedziałek rozpoczął odbywanie kary 2,5 roku za zlecenie nagrywania polityków. Biznesmen nie chciał trafić do polskiego więzienia z obawy o życie - był to jeden z powodów jego ucieczki z kraju.

W ujawnionym w tym tygodniu liście do prezydenta Andrzeja Dudy podał nazwiska 13 osób z kręgów PiS mających go zachęcać do nagrywania. Pierwszy na tej liście jest Jarosław Kaczyński - rzekomo akceptujący akcję z nagrywaniem. Falenta twierdzi, że obiecywano mu ułaskawienie.

"Panie prezesie, jest mi bardzo przykro. Liczyłem, że wielka sprawa, do jakiej się przyczyniłem, zostanie mi zapamiętana i po wygranych wyborach załatwiona niejako z urzędu. Taka była obietnica panów z CBA" - napisał do prezesa PiS.

Giertych kombinuje

- Falenta sam się przejechał na sobie - idzie do więzienia skazany prawomocnym wyrokiem. Jak ktoś szantażuje prezydenta i premiera kraju, to jest to kryzys. Prokuratura powinna wszcząć postępowanie z urzędu. Bezczynność prokuratury pogłębia wrażenie, że Falenta wskazuje prawdziwych mocodawców afery taśmowej, że mieliśmy do czynienia z zamachem stanu. To wygląda jak gangsterski układ, gdzie jednego gangstera zrobiono w konia - republika bananowa. Zamiatanie pod dywan możliwego zamachu stanu - polska wiarygodność nie wyjdzie na tym dobrze - komentował we wtorek były szef MSW bartłomiej Sienkiewicz w programie "Tłit".