Manifestacja przed Sądem Najwyższym w obronie Igora Tulei. "Ostatni dzwonek alarmowy"

Obrońca Igora Tulei mec. Jacek Dubois: próba złamania kręgosłupa niezawisłym sędziom

- Oskarżamy władzę i prokuraturę, że próbują złamać kręgosłup niezawisłym sędziom i naruszyć konstytucję. Chcą z sędziego Tulei zrobić George'a Floyda i go zakneblować oraz pozbawić głosu. Orzekł zgodnie z własnym sumieniem i z tego powodu jest represjonowany. Prokuratura chce, aby sędziowie orzekali zgodnie z interesem władzy. To zamach na wolne sądy - tłumaczy mecenas Jacek Dubois, obrońca Tulei.

Waldemar Żurek ze stowarzyszenia sędziów "Themis" uważa, że "jeżeli nie będzie sędziów niezależnych od władzy, to obywatel nie będzie czuł się bezpiecznie". - Sędziego próbuje się pociągnąć do odpowiedzialności, bo wykonuje swoje obowiązki. Sprawa sędziego Tulei to ostatni dzwonek alarmowy. Musimy ostrzegać, że takie postępowanie nie powinno mieć miejsca - powiedziała Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, przewodnicząca Wydziału Izby Finansowej NSA.