Hot16Challenge2 w wykonaniu sędziów. Rapują: "polityk nie będzie fundował nam kolacji"

"Pytania Sędziów RP do kandydatów na kandydatów na I Prezesa SN", "Prezes Iustitii o Kamilu Zaradkiewiczu, prawdziwych sędziach Sądu Najwyższego" - poza takimi komunikatami na stronie stowarzyszenia sędziów Iustitia jest też film, w którym sędziowie występują w koszulkach z hasłem: "wolni ludzie, wolne sądy, wolne wybory".

Wideo to odpowiedź sędziów na akcję #Hot16Challenge2. Wzięli udział w wyzwaniu i wykonali tzw. "szesnastkę", czyli 16 wersów pod dowolny beat. Wszystko po to, by wspomóc służbę zdrowia. Na nagraniu zobaczymy m.in. Igora Tuleyę i Bartłomieja Przymusińskiego, którzy stali się twarzami sprzeciwu wobec upolitycznianiu sądownictwa. Rapują o niezależności.