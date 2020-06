Protesty wsparcia dla sędziego Igora Tuleyi w całej Polsce. "Dziś Tuleya, jutro Ty"

Protesty w obronie sędziego Igora Tulei. Zgromadzenia w całej Polsce

Sprawa Igora Tulei. Sędziego wspierają liczne stowarzyszenia

Protesty w całej Polsce wsparły także liczne organizacje. Wśród nich jest m.in. "Iustitia" oraz "Themis", a także Amnesty International oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. "(...) niebędąca sądem Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego może nie tylko zawiesić sędziego w czynnościach służbowych i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50 procent, ale w szczególności poprzez uchylenie immunitetu może doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia sędziego przez sterowaną politycznie prokuraturę, a nawet do pozbawienia go wolności pod pretekstem czynności procesowych" - pisze Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".