"Mamy zalew pacjentów, takiej sytuacji jeszcze nie było". Eksperci alarmują ws. fali zachorowań

- To jest reakcja na kryzys, a nie reakcja prewencyjna. Nie wiem, co to znaczy bufor łóżek, bo nie wiem, skąd się wezmą dodatkowe łóżka pediatryczne. Nie można oddziałów dla dorosłych zamienić na pediatryczne. Jestem ciekaw, jak to ma wyglądać - zastanawia się dr Grzesiowski.