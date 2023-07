Mały Staś spytał Tuska, co będzie, jak PiS jednak wygra

- Ja mam na imię Stasio Frankiewicz i mam do pana premierze pytanie: co by było jakby PiS jednak wygrał te wybory? Nie chcemy, żeby PiS wygrał, ale co jakby niestety wygrali i byśmy wyszli z Unii Europejskiej? To jakie by na przykład były podatki? Jak by się żyło? - spytał chłopiec, a swoją odwagę zaskarbił sobie sympatię publiczności, która zgotowała mu owację. - Myślę, że często są panu zadawane takie pytania, no ale ja też chcę się spytać - dodał.