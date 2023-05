Maltretowany Kamil nie żyje. Co z jego bratem? Siostra zdecydowała

Obok tragedii 8-letniego Kamilka z Częstochowy nie można przejść obojętnie. Maltretowany przez ojczyma chłopiec był ponad miesiąc leczony w GCZD. Zmarł na skutek postępującej niewydolności wielonarządowej, do której doprowadziła poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi. To, co musiał przeżyć w swoim życiu, to prawdziwy koszmar. Razem z Kamilem mieszkał jeszcze jego rodzony brat Fabian. Co dalej stanie się z chłopcem?