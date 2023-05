Nie żyje 8-letni Kamilek. Ostrzelano jego dom

Przed weekendem "Fakt" poinformował o tym, że ostrzelano dom należący do wujostwa Kamilka. Stało się to we wtorek 9 maja - dzień po śmierci Kamilka. W tym miejscu maltretowano dziecko. W tej sprawie wujek i ciotka chłopca nic nie zrobili. Przedstawiono im zarzuty.