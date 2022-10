Maksymalna cena prądu 2023. Od 1 grudnia nowa stawka rozliczenia za energię elektryczną

Jak wskazywała podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa "To kolejny krok w ochronie odbiorców indywidualnych". Według serwisu money.pl szacowany koszt rządowej ustawy to 19 mld złotych. Maksymalna cena energii elektrycznej ma obowiązywać od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 roku.