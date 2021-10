Makowski: Żółta kartka dla Tuska? Wybory w PO nie po myśli przewodniczącego [OPINIA]

Drugi powód, bardziej fundamentalny, to częściowa przynajmniej niezgoda na, jak słyszę, "zbyt liberalno-lewicowy kierunek", który obiera PO. Zwłaszcza w kwestiach aborcyjnych dochodziło ostatnio w partii do spięć między jej progresywnymi członkami (do tej grupy zalicza się m.in. Agnieszka Pomaska), a tzw. "konserwatystami", które zakończyło się usunięciem z partii małopolskiego posła Ireneusza Rasia.