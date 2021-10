Wybory w PO. "Donald Tusk. Rekin w akwarium opozycji"

Trzaskowski przespał swój moment. Powinien był stanąć na czele Platformy po wyborach prezydenckich w 2020 roku. To byłoby naturalne. I to on dowodziłby dziś Platformą, a Tusk byłby odesłany na emeryturę. Gdyby Trzaskowski przejął przywództwo, to Tusk nie zdecydowałby się na powrót do polskiej polityki. Stało się inaczej. Trzaskowski będzie chciał Tuska przeczekać. Kalkuluje na zimno. Wciąż liczy na swój następny moment.