Teściowa Tuska stoi za Budką

Tyle że na niekorzyść Budki działa jedno: pytany przez dziennikarzy "Faktu" o to, co robił w miniony piątek wieczorem, odpowiedział, że przygotowywał konwencję Platformy. I nawet jeśli tak było, polityk "zahaczył" też o imprezę u dziennikarza RMF, w trakcie posiedzenia Sejmu, na którym Marian Banaś udzielał informacji o działalności NIK. - Jeśli ktoś mija się z prawdą w takiej sprawie, która dotyczy ważnej aktywności poselskiej, to jest nie do wytłumaczenia. Za to trzeba gorąco i krótko przeprosić - ocenił Grzegorz Schetyna.