"Donalda krew zalewa". Tusk musi wstrząsnąć partią, w weekend mobilizacja PO

- Tusk miał swój "efekt", bo wróciliśmy do poziomu między 20 a 27 proc. Nie w Tusku jest problem, bo on jest wartością dodaną i bez niego leżelibyśmy na deskach. Problem jest w partii. Dlatego Donald będzie chciał nią wstrząsnąć, rozruszać klub parlamentarny. Brakuje go w Sejmie, co pokazało niedawne posiedzenie. I krew go zalewa, jak obserwuje wpadki posłów Platformy - mówi nam polityk zbliżony do władz partii.