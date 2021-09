Nowy przekaz Donalda Tuska. Część PO zdziwiona. "Celowa taktyka, brzmi jak symetrysta"

Tusk zapewniał, że "jest blisko, żeby przekonać te instytucje unijne, żeby odróżniały to, co jest złym rządem, a to, co jest Polską i polskim interesem". Przekazał też, że w rozmowach z unijnymi urzędnikami opowiada się za naciskaniem na rząd PiS, ale nie chce, żeby karano finansowo Polaków. - Karanie Polaków za to, co robi rząd, byłoby rzeczą nierozsądną - stwierdził lider PO.