Majówka 2023 nad morzem. Ile kosztuje? Tanio nie będzie

Majówka 2023 nad morzem. Będą kolejne "paragony grozy"?

Kolejnym z wydatków, który podczas wyjazdów uderza w portfele, jest jedzenie. To będzie droższe, niż przed rokiem, jednak, jak zapewniają restauratorzy, ceny w restauracjach odpowiadają poniesionym przez nich kosztom. - Jeżeli ja kupuję rybę za 50 zł, do tego dokładam puree i warzywa, to koszt produkcji takiego dania wychodzi około 70 zł, a sprzedałem je za 79 zł. Przecież nikt nie będzie pracował za 10 zł za godzinę. Cena gazu w tamtym roku 55 zł, teraz 115 zł - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską, Dariusz Cienki z restauracji HonoTu w Łebie.