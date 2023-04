Majówka 2023. Zagraniczny wyjazd tańszy od wycieczki w Polskę

Majówka 2023 - ceny w górę

Nocleg to nie jedyny koszt, z jakim trzeba liczyć się w trakcie majówki. Do ceny wypoczynku należy bowiem doliczyć koszty dojazdu, wyżywienia i atrakcji. Te mogą być nawet niemal 100 procent droższe, niż przed rokiem. Obiad w restauracji dla dwóch osób to natomiast koszt rzędu od kilkudziesięciu do ponad stu złotych. "Według szacunków wzrost cen osiągnie poziom około 15 proc. W niektórych przypadkach może to być nawet 30 proc." - wskazuje Interia.