Podwyżka o prawie 100 proc. Szok w Tatrach

W 2016 roku cena wynosiła 5 złotych, dziś jest to już 9 złotych. Rower można co prawda wypożyczyć, ale przed szlabanem rozpoczynającym szlak. Sama opłata za przejazd na dwóch kołach to nie wszystko - bilet wstępu bez roweru to 9 złotych dla dorosłych, a ulgowy 4,5.