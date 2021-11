Majmurek: Referendum aborcyjne może niczego nie rozstrzygnąć [OPINIA]

Lewica, mimo podzielonego elektoratu, wie co robić. Musi walczyć o wolną i bezpieczną aborcję – to część jej politycznego DNA, kluczowy tożsamościowy postulat. Można przypuszczać, że lewicowy elektorat, który osobiście preferowałby zapisy ustawy z 1993 roku, akceptuje to, że jego partia ma inne stanowisko. PO odważnie opowiedziała się za prawem do przerwania ciąży po konsultacji z lekarzem – rozwiązanie na wzór niemiecki – rozpoznając, że w tę stronę ewoluuje stanowisko jej elektoratu. Ceną za to może być jednak zrażenie lub apatia części bardziej konserwatywnych wyborców.