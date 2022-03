Majmurek: Putinizm. Tak może wyglądać faszyzm XXI wieku [OPINIA]

Szósty element to radykalny narodowy szowinizm. We współczesnej Rosji przybiera on przy tym specyficzną formę. Jak zauważył ukraiński filozof Wołodymyr Jermolenko, nazizm opierał się na paranoicznym lęku, że "czyste ciało" niemieckiego narodu "zanieczyści" wpływ Żydów – ludzi, którzy wyglądają tak, jak Niemcy, ale są im, jak twierdziła ideologia, fundamentalnie obcy. Ideologia Rosji Putina ma odwrotną konstrukcję: przekonuje, że narody, które postrzegają się dziś jako odrębne od narodu rosyjskiego – np. Ukraińcy – są tak naprawdę jego częścią. Jeśli uważają inaczej to dlatego, że dały się okupić wrogom Rosji: Niemcom, Polakom, Kościołowi katolickiemu, czy "nazistowskim" elitom. Rosja ma w myśl tej ideologii nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek "naprostować" zbłąkanych Ukraińców i pokazać im, choćby siłą, że jej miejscem jest w skupionej w Moskwie "rosyjskiej cywilizacji". Tak, by ciało narodu znów stało się jednością.