Wojna w Ukrainie. Część uchodźców trafiła do Niemiec. "Dochodzimy do granic możliwości"

Jak poinformował w niedzielę rano berliński Senat, osoby z Ukrainy będą natychmiast przewiezione także do innych krajów związkowych. Warunkiem wstępnym jest to, żeby nie mieli oni stałego celu w Niemczech. W związku z tym z dworca głównego w Berlinie odjeżdżać będą autobusy do 13 innych krajów związkowych, z wyjątkiem Bawarii i Hamburga.