Prawnuczka Chruszczowa: Putin jest paranoikiem

"Czy chcecie większej wojny?"

- Ukraina musi jasno określić, ile jest gotowa oddać Rosji. Putinowi chodzi o Krym i tak zwane Doniecką i Ługańską Republiki Ludowe. Jego pytanie brzmi: - Czy chcecie większej wojny? Czy też dacie mi to, czego chcę? Stąd pytanie: ile dałaby Ukraina, aby powstrzymać to, co się dzieje? Czy oddałaby te terytoria, które już i tak są dla niej stracone? - analizuje Nina Chruszczowa.