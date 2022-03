Kijów płacze, ale na kolana nie padnie. Nigdy!

Hotel. Padasz na łóżko, ale nie pośpisz długo. O ósmej wyją pierwsze syreny. Zrywasz się, narzucasz coś na siebie i biegniesz do piwnicy albo schronu. Przed tobą dotarło tu już kilkanaście osób. Starsi. Młodzi. Mężczyźni. Kobiety. Dzieci. Farba dawno wyblakła, ze ścian sypie się tynk. Żarówka oświetla grube kurtki i czapki na podłodze, czarną pleśń na suficie. Powietrze ciężkie jak pytania szeptane z ucha do ucha. "Co z nami będzie?"; "Dlaczego on to zrobił?".