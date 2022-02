Majmurek: Putin podkopuje własne strategiczne cele. Ale wciąż jest niebezpieczny dla Europy [OPINIA]

Wszystko to, co Putin robił po aneksji Krymu, przynosi jednak odwrotne efekty. Putin, prowadząc agresywną politykę wobec Ukrainy – najpierw zajmując Krym, teraz wysyłając wojska do Doniecka i Ługańska – skonsolidował Ukraińców jako naród. Im bardziej agresywnie przekonywał o rosyjsko-ukraińskiej jedności, im bardziej odmawiał Ukraińcom prawa do własnej narodowej odrębności i państwowości, tym bardziej umacniał determinację Ukraińców do tego, by samemu kształtować swój własny los, nie oglądając się na Moskwę. Im bardziej Putin szarżował w Ukrainie, jak pijany nosorożec, tym bardziej osłabiał miękkie, kulturowe i cywilizacyjne wpływy Rosji w tym państwie. Wszystko wskazuje, że najnowsza fala wojny tylko wzmocni te tendencje.